Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, в п’ятницю, 27 грудня, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційних скарг в кримінальному провадженні щодо ексспівробітників підрозділу спецпризначення “Беркут”.

Близько 20:30 годин Колегія суддів Київського апеляційного суду оголосила перерву в розгляді апеляційних скарг. Таке рішення суд прийняв після того, як екс-“беркутівець” Сергій Тамтура, який був присутній в залі засідань зі своїм адвокатом, заявив, що йому необхідно залишити засідання в зв’язку з тим, що йому було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Засідання продовжиться о 10 годині ранку 28 грудня.

Нагадаємо, під час засідання представники прокуратури та потерпілі клопотали про перенесення розгляду апеляцій на арешт екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” через відсутність частини потерпілих і екс- “беркутівця” Маринченко.

Також адвокати потерпілих у справах Майдану заявляли про відвід головуючої судді, звинувативши її в в упередженості. Суд відхилив це клопотання.

Крім того, під час засідання Генпрокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” в день розгляду апеляцій на їх арешт. Таким чином, в засіданні брали участь дві групи прокурорів, для однієї з яких воно було першим в зазначеному виробництві.

“Я вперше бачу таке в житті, що на засідання приходять прокурори, які жодного дня в цій справі не були, … вони не обізнані в цій справі”, — зазначила адвокат потерпілих Євгенія Закревська.