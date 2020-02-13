Про це повідомляє RFERL.
Такий запит Росія відправляла Нідерландам ще в жовтні 2019 року.
У Нідерландах з цього приводу відповіли, що це “не варіант”, тому російську пропозицію не розглядали.
“Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландської владою кримінального провадження стосовно трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була прийнята до уваги”, – йдеться в листі міністра юстиції Нідерландів Ферда Грапперхауса.
Міністр заявив, що суд над підозрюваними “є важливим кроком у встановленні істини та справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 і їх родичів”.
“Уряд Нідерландів повністю впевнений в незалежності і якості голландського правосуддя”, – підкреслив він.
Якщо справа буде передана до суду, підозрювані – громадяни Росії Ігор Гиркин, Олег Пулатов і Сергій Дубинський, а також громадянин України Леонід Харченко – можуть бути заочно засуджені за голландським законодавством.
Малоймовірно, що будь-хто з чоловіків буде присутній на суді, оскільки ні Росія, ні Україна не допускають видачі своїх громадян.
Ще один підозрюваний, Володимир Цемах, був серед 35 ув’язнених, відправлених до Москви з Києва під час обміну 7 вересня.
У повідомленні зазначили, що голландські слідчі просили президента України Володимира Зеленського залишити Цемаха під вартою в Україні, але президент Росії Володимир Путін наполіг на тому, щоб Цемах був включений в обмін або обмін було б скасовано.
Нагадаємо, літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.
- У червні 2019 року Служба безпеки України повідомила про підозру трьом громадянам Росії (Ігорю Гиркин, Сергію Дубинському і Олегу Пулатову) і одному громадянину України (Леоніду Харченку в організації і пособництві терористичного акту, який призвів до аварії “Боїнга 777” (рейс MH17) в небі над Донбасом в 2014 році.
- 11 вересня Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, що раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, в підозрювані.
- На початку вересня Цемах був відданий Україною Росії в рамках обміну полоненими.
- Уже в грудні Служба безпеки України оголосила Цемаха в розшук.