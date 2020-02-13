Нідерланди відмовили Росії в пропозиції передати їм кримінальні справи стосовно трьох росіян, підозрюваних у причетності до краху літака рейсу MH17 Malaysia Airlines в небі над українським Донбасом.

Про це повідомляє RFERL.

Такий запит Росія відправляла Нідерландам ще в жовтні 2019 року.

У Нідерландах з цього приводу відповіли, що це “не варіант”, тому російську пропозицію не розглядали.

“Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландської владою кримінального провадження стосовно трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була прийнята до уваги”, – йдеться в листі міністра юстиції Нідерландів Ферда Грапперхауса.

Міністр заявив, що суд над підозрюваними “є важливим кроком у встановленні істини та справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 і їх родичів”.

“Уряд Нідерландів повністю впевнений в незалежності і якості голландського правосуддя”, – підкреслив він.

Якщо справа буде передана до суду, підозрювані – громадяни Росії Ігор Гиркин, Олег Пулатов і Сергій Дубинський, а також громадянин України Леонід Харченко – можуть бути заочно засуджені за голландським законодавством.

Малоймовірно, що будь-хто з чоловіків буде присутній на суді, оскільки ні Росія, ні Україна не допускають видачі своїх громадян.

Ще один підозрюваний, Володимир Цемах, був серед 35 ув’язнених, відправлених до Москви з Києва під час обміну 7 вересня.

У повідомленні зазначили, що голландські слідчі просили президента України Володимира Зеленського залишити Цемаха під вартою в Україні, але президент Росії Володимир Путін наполіг на тому, щоб Цемах був включений в обмін або обмін було б скасовано.

Нагадаємо, літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.