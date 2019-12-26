Прес-секретарка Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що ГПУ звільнила прокурорів, які входили до Міжнародної слідчої групу у справі рейсу МН-17. У відомстві заперечують.

Відповідний пост прес-секретарка колишнього генпрокурора розмістила на своїй сторінці в фейсбук.

“Прокурорів, що входили в міжнародну слідчу групу, звільнено! Ще раз: звільнено керівникв слідчої групи по МН-17 від України та єдиного прокурора від України. Цю інформацію я отримала від колег з … Нідерландів”, — заявила вона.

Також за словами Сарган через новини про це голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) Фред Вестербеке прилетів в Україну, але генеральний прокурор Руслан Рябошапка “не знайшов для нього часу”. У зв’язку з цим Сарган звинуватила чинне керівництво відомства в перешкоджанні розслідуванню катастрофи.

“Що ми, нарешті, маємо? Маємо відкрите бажання з боку керівництва ГПУ “злити” слідство по МН-17″, — додала вона.

У ГПУ поширену Сарган інформацію назвали недостовірною і відзначили, що в розслідуванні катастрофи задіяні 18 співробітників відомства. Всі вони продовжать роботу над виробництвом в новоствореному Департаменті нагляду у кримінальних виробництвах щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту при реформованому Офісі Генпрокурора, який запрацює на початку січня.

“У зв’язку із розповсюдженням недостовірної інформації щодо ситуації навколо розслідування авіакатастрофи літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній повідомляємо наступне. До міжнародної слідчої групи в цьому розслідуванні від ГПУ входить 7 прокурорів, а в національній слідчій групі — 11 прокурорів. Вони продовжать свою роботу над цим кримінальним провадженням в Офісі Генерального прокурора”, — йдеться в заяві прес-служби відомства.

Як #Буквам повідомили в прес-службі ГПУ, неправдивої є і інформація про звільнення керівника слідчої групи від України.

“Він залишається на посаді та на керівній посаді далі буде займатися розслідуванням”, — підкреслили в ГПУ.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю російсько-окупаційні війська збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу “Бук”. Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них були громадянами Нідерландів.