Про це сказано в документах Служби військової розвідки Нідерландів, які опублікував журналіст і автор документального фільму про авіакатастрофу громадянин Нідерландів Макс Ван дер Верфф.
Спочатку військова розвідка Нідерландів вивчила позиції російських мобільних комплексів “Бук” в день трагедії лайнера і прийшла до висновку, що літак нібито не міг збити російський ЗРК.
“MH17 пролітав поза зоною досяжності з усіх встановлених і використовуваних Україною і Росією місць, де було розміщено комплекси “Бук-М1”, – сказано в документі.
Цей лист було направлено голландською прокуратурі ще в вересні 2016 року.
При цьому, в документі називають єдиний ідентифікований комплекс, який має досить широкий діапазон, щоб збити летить над Донбасом літак.
Найімовірніше, це дві системи С-300ПМ2 “Фаворит” Збройних Сил РФ, які стояли недалеко від Ростова-на-Дону.
Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.
- У червні 2019 року Служба безпеки України повідомила про підозру трьом громадянам Росії (Ігорю Гиркин, Сергію Дубинському і Олегу Пулатову) і одному громадянину України (Леоніду Харченку в організації і пособництві терористичного акту, який призвів до аварії “Боїнга 777” (рейс MH17) в небі над Донбасом в 2014 році.
- 11 вересня Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, що раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, в підозрювані.
- На початку вересня Цемах був відданий Україною Росії в рамках обміну полоненими.
- Уже в грудні Служба безпеки України оголосила Цемаха в розшук.