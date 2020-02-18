Згідно даними розвідки Нідерландів, пасажирський літак рейсу МН17 не міг бути збитим з одного з російських комплексів "Бук" в небі над українським Донбасом.

Про це сказано в документах Служби військової розвідки Нідерландів, які опублікував журналіст і автор документального фільму про авіакатастрофу громадянин Нідерландів Макс Ван дер Верфф.

Спочатку військова розвідка Нідерландів вивчила позиції російських мобільних комплексів “Бук” в день трагедії лайнера і прийшла до висновку, що літак нібито не міг збити російський ЗРК.

“MH17 пролітав поза зоною досяжності з усіх встановлених і використовуваних Україною і Росією місць, де було розміщено комплекси “Бук-М1”, – сказано в документі.

Цей лист було направлено голландською прокуратурі ще в вересні 2016 року.

При цьому, в документі називають єдиний ідентифікований комплекс, який має досить широкий діапазон, щоб збити летить над Донбасом літак.

Найімовірніше, це дві системи С-300ПМ2 “Фаворит” Збройних Сил РФ, які стояли недалеко від Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.