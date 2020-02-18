Сьогодні вранці російські пропагандистські ЗМІ почали розганяти нові "дані" розвідки Нідерландів про те, що нібито пасажирський літак рейсу МН17 не міг бути збитим з одного з російських комплексів "Бук" в небі над українським Донбасом.

“Документи” на сайті Bonanza Media, опублікував журналіст Макс Ван дер Верфф, який внесений в базу “Миротворець”.

“Спочатку військова розвідка Нідерландів вивчила позиції російських мобільних комплексів “Бук” в день трагедії лайнера і прийшла до висновку, що літак нібито не міг збити російський ЗРК. MH17 пролітав поза зоною досяжності з усіх встановлених місць, що використовує Україна і Росією, де були розміщені комплекси “Бук-М1. При цьому, в документі називають єдиний ідентифікований комплекс, який має досить широкий діапазон, щоб збити літак, що летів над Донбасом. Найімовірніше, це дві системи С-300ПМ2 “Фаворит” Збройних Сил РФ, які стояли недалеко від Ростова-на-Дону”, – йдеться в “даних” розвідки Нідерландів, які ідентичні з риторикою Росії щодо авіакатастрофи.

Для “достовірності” новини на сайті були опубліковані нібито документи нідерландської розвідки. Варто відзначити, що виглядають “документи” вкрай сумнівно, такі скани можуть бути виготовлені на будь-якому ПК буквально за півгодини.

Першими розганяти новину з посиланням на нідерландську розвідку почали російські пропагандистські ЗМІ.

У Кремлі також відреагували на “розслідування” голландського журналіста щодо катастрофи рейса МН17. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що опубліковані відомості про відсутність зенітних ракетних комплексів “Бук” в районі, де сталася аварія літака в 2014 році на Донбасі зайвий раз свідчать про “правоту російської сторони”, “ставить під сумнів результати роботи Спільної слідчої групи”.

Варто відзначити, що Верфф, який є соратником російського пропагандиста Грема Філліпса, був неодноразово спійманий на брехні по темі МН17. Саме за такі матеріали він був внесений в базу “Миротворця” ще в жовтні 2019 року.

Матеріал Верффа був опублікований на якійсь платформі Mailchimp від імені Bonanza Media. Варто також відзначити, що вся стаття опублікована як завантажений документ.

Посилання в “статті” ведуть на особистий сайт Верффа и YouTube-канал Bonanza Media, який був створений у квітні 2019 року колишньою журналісткою російського пропагандистського каналу RT Яною Єрлашовою, яка пішла в “незалежну” журналістику.

“Bonanza Media – це платформа для незалежних журналістів. Ми прагнемо досліджувати найтривожніші проблеми по всьому світу. Ексклюзивні інтерв’ю, свіжі новини, сміливі журналістські документальні фільми. Наша амбітна мета полягає в тому, щоб змінити ситуацію, зробити наш світ трохи більш справедливим і кращим місцем для життя. Засновник Яна Єрлашова, режисер, продюсер і режисер документальних фільмів”, – йдеться на YouTube-каналі.

На каналі всього лише 12 відероликів, більшість з яких фейкова російська пропаганда про розслідування катастрофи MH17.

Варто також відзначити, що Єрлашова і Верфф в 2019 р зняли документальний фільм “MH17 – заклик до правосуддя”, спробувавши спростувати версію про російський “Бук”.

Після всієї цієї інформації стає очевидним є те, що одночасно з наступом російських бойовиків в Золотому, почалася інформаційна атака російських пропагандистів по темі МН17.

Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.