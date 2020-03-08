Заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов очолив міжнародну слідчу групи від України у справі MH17.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Повідомляється, що роботу міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 осіб, продовжено. У Спільну слідчу групу (Joint Investigation Team) входять представники правоохоронних органів п’яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії.

Сьогодні в Амстердамі погоджено і затверджено оновлений список членів Спільної слідчої групи від України. Від Офісу Генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники.

Групу очолив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.