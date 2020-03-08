Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Повідомляється, що роботу міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 осіб, продовжено. У Спільну слідчу групу (Joint Investigation Team) входять представники правоохоронних органів п’яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії.
Сьогодні в Амстердамі погоджено і затверджено оновлений список членів Спільної слідчої групи від України. Від Офісу Генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники.
Групу очолив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
- Російські пропагандистські ЗМІ почали розганяти нові “дані” розвідки Нідерландів про те, що нібито пасажирський літак рейсу МН17 не міг бути збитим з одного з російських комплексів “Бук” в небі над українським Донбасом.