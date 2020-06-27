На останньому суді в Гаазі, присвяченому розгляду справи про катастрофу літака в небі над українським Донбасом, представили конкретні докази того, що ракету запустили з установки "Бук".

Про це повідомило місцеве видання NRC.

Згідно з наданими доказами, через деякий час після катастрофи було здійснено телефонний дзвінок, в якому прозвучала фраза про те, що “Бук” збив літак.

“Ми на місці. Ми вже збили Сушку (винищувач)”, – сказав бойовик Леонід Харченко. Він зателефонував одному з ватажків Сергію Дубінському 17 липня о 16:48.

Дубінський зателефонував Олегу Пулатову. Він вимагав уточнити, чи стріляв “Бук” в районі катастрофи.

“Бук” збив Сушку після того, як Сушка збила Боїнг”, – сказав Пулатов близько 19:52.

Після цього Пулатов доповів Ігорю Гіркін.

“Сушка збила Боїнг, і після цього ми збили Сушку за допомогою нашого “Бука”. Хороші новини, так, Ігор?”, – сказав Дубинський.

“Я не знаю, я, чесно кажучи, не вірю в це”, – відповів бойовик.

“Нас все одно будуть звинувачувати в тому, що ми збили його, якщо ви розумієте, про що я”, – сказав у відповідь Дубінський.

Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.

9 березня в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, в якому загинуло 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.