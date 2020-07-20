Затриманий ексголова Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак отримував в Польщі неправомірні вигоди за злочинні дії в Україні, пов'язані з ремонтом доріг.

Про це на брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

За словами Ситника, злочинні дії пов’язані з ремонтом українських доріг.

Зараз в рамках слідства проходять близько 50 обшуків в Києві, Львові та на території Польщі. До відповідальності притягуються 4 людини.

“На сьогоднішній день притягнуто до кримінальної відповідальності 4 людини, ряд осіб затримані, в тому числі керівник” Укравтодору”, зараз обшуки закінчуються, і ми сподіваємося, що отримаємо ще додаткові докази того, що документувалось протягом тривалого часу”, – додав Ситник.

Також голова НАБУ додав, що аналізується сума тендерів на 270 мільйонів євро.