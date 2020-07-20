Про це на брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник.
За словами Ситника, злочинні дії пов’язані з ремонтом українських доріг.
Зараз в рамках слідства проходять близько 50 обшуків в Києві, Львові та на території Польщі. До відповідальності притягуються 4 людини.
“На сьогоднішній день притягнуто до кримінальної відповідальності 4 людини, ряд осіб затримані, в тому числі керівник” Укравтодору”, зараз обшуки закінчуються, і ми сподіваємося, що отримаємо ще додаткові докази того, що документувалось протягом тривалого часу”, – додав Ситник.
Також голова НАБУ додав, що аналізується сума тендерів на 270 мільйонів євро.
- Раніше повідомлялося, що в Польщі за підозрою в корупції затримали колишнього главу “Укравтодору” Славоміра Новака.