Заарештований у справі щодо закупівлі Міноборони військового майна за завищеними цінами генерал Дмитро Марченко вийшов із СІЗО під заставу в 20 млн гривень.

Про це повідомив в фейсбук колишній радник міністра оборони України Юрій Бірюков.

За словами Бірюкова, заставу за Марченка було внесено сьогодні вранці. Частину необхідної суми (близько 1 млн), як повідомлялося раніше, вдалося зібрати волонтерам. Ще 19 млн гривень внесла сім’я колишнього президента України, лідера фракції “Європейської солідарності” Петра Порошенка.

“Вчора таких хороших хлопців (і дівчат) виявилося кілька тисяч. Трохи більше 3000 тих, хто переказав гроші на наш розрахунковий рахунок. І потім ще одна сім’я, родина Петра Порошенка. Ми зібрали 20 000 000 гривень на заставу за Дмитра Марченка, сьогодні о 12:00 гроші були перераховані”, – написав Бірюков, прикріпивши до посту фото платіжного доручення.

Близько 17:30 годин Марченко вийшов з СІЗО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України, генерал Дмитро Марченко є фігурантом справи про закупівлі Міністерством оборони військового майна — бракованих бронежилетів— за завищеними цінами. 11 листопада він був заарештований судом з правом внесення застави в 76 млн гривень, однак пізніше Київський апеляційний суд зменшив суму застави до 20 млн.

Як повідомив сам Марченко, протягом місяця йому неодноразово пропонували внести заставу, однак він відмовлявся допоки його підлеглі, які також фігурують у справі, перебували під арештом.

“Мені пропонували через адвокатів зробити це раніше, але поки сиділи мої підлеглі, я не мав морального права вийти на волю. Тому я дочекався, коли буде прийнята апеляція рішення щодо їх звільнення на волю, додому. І тоді дав згоду, що готовий вийти під заставу”, — сказав Марченко.

Справа про бронежилети: Марченко вийшов із СІЗО під заставу в 20 млн гривень Генерала Марченка звільнили із СІЗО під заставу в 20 млн грнP.S. 19 млн гривень внесла сім’я колишнього президента України Петра Порошенка.🎥: espreso.tv Gepostet von Буквы am Dienstag, 17. Dezember 2019