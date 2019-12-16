Лідер фракції "Євросолідарності" Петро Порошенко готовий внести заставу за заарештованого у справі про закупівлю бракованих бронежилетів для ЗСУ генерала Дмитра Марченка.

Про це повідомив в фейсбук колишній радник п’ятого президента України і колишнього міністра оборони України Юрій Бірюков.

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України, генерал Дмитро Марченко є фігурантом справи про закупівлі Міністерством оборони військового майна – бракованих бронежітелов – за завищеними цінами. 11 листопада він був заарештований судом з правом внесення застави в 76 млн гривень, однак пізніше Київський апеляційний суд зменшив суму застави до 20 млн.

У понеділок, 16 грудня, стало відомо, що необхідну суму вдалося зібрати, а внести заставу готовий Петро Порошенко.

“Питання збору грошей, немислимих грошей, гігантських для нас всіх — 20 000 000 гривень на заставу за Дмитра Марченка — закрите. Гроші внесе Петро Порошенко”, — написав Бірюков.

Сам Порошенко уточнив, що частина суми була зібрана під час триденного марафону, а його сім’я додасть кошти, яких бракує.

“Кожен дав різні гроші. Може і останні. Але він не зміг залишитися байдужим. Кожному з вас за кожну копійку — велике дякую! Генерала Марченко ми витягнемо! Решту додасть наша родина”, — написав він у твітер.

Як повідомили в прес-службі фракціі “ЄС”, сума внесених Порошенком коштів — 19 млн гривень. Тобто за триденний марафон вдалося зібрати близького одного мільйону гривень. Коментуючи причини того, чому збір коштів почався через місяць після арешту Марченка, Порошенко повідомив, що весь цей час генерал відмовлявся виходити з СІЗО, доки його підлеглі перебували там.

“Позиція справжнього офіцера і генерала. І ми прийняли це рішення, коли ми добилися в суді звільнення наших бойових побратимів”, — зазначив Порошенко.