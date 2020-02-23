Національна поліція перекваліфікувала кримінальну справу за фактом смерті директора Atlantic Group Сергія Старицького з самогубства на умисне вбивство.

Про це поінформували в прес-службі НПУ.

Старицький загинув у будинку ексміністра закордонних справ України в селі Чайки Київської області. Є інформація, що це будинок Леоніда Кожари.

“Попередньо встановлено, що у будинку перебувало троє осіб: подружжя і їхній гість. Усі троє вживали алкогольні напої. Зі слів жінки, вона перебувала в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі в голову із пістолета господаря… На цей час правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити із життям”, – наголошується в повідомленні.

Для встановлення всіх обставин інциденту проводяться першочергові слідчі дії, в тому числі призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопічну, балістичну та хімічну.

За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що на місці події поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився Сергій Старицький. Як речовий доказ правоохоронці вилучили пістолет марки “Jericho 941 PSL”, патрони і гільзу.

Друзі Старицького з самого початку заявляли, що не вірять у версію самогубства.

ДОВІДКА. Atlantic Group – перша комунікаційна мережа України, заснована в 1992. Вона об’єднує дивізіони Creative, Media, Marketing Services, PR & Public Affairs в складі групи AGAMA Communications, а також експертизу OOH та радіореклами під егідою Perekhid Outdoor.

Сергій Старицький став співзасновником Atlantic Group у 1992 році і був генеральним директором з моменту заснування холдингу. До приходу в Atlantic Group він працював у Державній телерадіокомпанії України керівником відділу Міжнародних та комерційних відносин. У 2005-2006 роках був головою правління телеканалу “Інтер”, але з 2007 відновив свою діяльність зі стратегічного управління Atlantic Group на посаді генерального директора.