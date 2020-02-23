Про це поінформували в прес-службі НПУ.
Старицький загинув у будинку ексміністра закордонних справ України в селі Чайки Київської області. Є інформація, що це будинок Леоніда Кожари.
“Попередньо встановлено, що у будинку перебувало троє осіб: подружжя і їхній гість. Усі троє вживали алкогольні напої. Зі слів жінки, вона перебувала в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі в голову із пістолета господаря… На цей час правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити із життям”, – наголошується в повідомленні.
Для встановлення всіх обставин інциденту проводяться першочергові слідчі дії, в тому числі призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопічну, балістичну та хімічну.
За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що на місці події поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився Сергій Старицький. Як речовий доказ правоохоронці вилучили пістолет марки “Jericho 941 PSL”, патрони і гільзу.
Друзі Старицького з самого початку заявляли, що не вірять у версію самогубства.
ДОВІДКА. Atlantic Group – перша комунікаційна мережа України, заснована в 1992. Вона об’єднує дивізіони Creative, Media, Marketing Services, PR & Public Affairs в складі групи AGAMA Communications, а також експертизу OOH та радіореклами під егідою Perekhid Outdoor.
Сергій Старицький став співзасновником Atlantic Group у 1992 році і був генеральним директором з моменту заснування холдингу. До приходу в Atlantic Group він працював у Державній телерадіокомпанії України керівником відділу Міжнародних та комерційних відносин. У 2005-2006 роках був головою правління телеканалу “Інтер”, але з 2007 відновив свою діяльність зі стратегічного управління Atlantic Group на посаді генерального директора.
- Раніше повідомлялося, що у Полтаві 18-річна дівчина після сварки з хлопцем застрелила інструктора в місцевому тирі.