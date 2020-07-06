Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“До суду направлено обвинувальний висновок у відношенні народного депутата України V-VIII скликань, який звинувачується в нападі із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України)”, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі екснардепа Верховної Ради Сергія Пашинського.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту Пашинський з власної вогнепальної зброї (пістолета марки “Glock 19”) вистрілив в ногу потерпілому. Унаслідок пострілу громадянин отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги, що в результаті призвело до настання інвалідності та, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням.

Зазначається, що у разі доведення вини, Пашинському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Сергій Пашинський на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що йому вручили обвинувальний акт. Він підкреслив, що вважає справу фальсифікованою.

“Закінчився черговий етап фарсу та фальсифікації ДБР проти мене у так званій справі Хімікуса. 3 липня мені вручено фейковий та сфальшований обвинувальний акт”, – зазначив він.

Колишній нардеп також оприлюднив відео бесіди зі співробітниками ДБР, які вручали акт.

“Я точно знаю, що вам достеменно відомо, що ви його сфальшували з мотивів неправосуддя та політичної розправи. Чому я так говорю? Тому що в обвинувальному акті вказано, що я, вийшовши з машини, кричав Хімікусу: “мордою в асфальт”. Ви точно знаєте – у мене є 5 свідків, що я цього не говорив, і ви це визнали, що це говорила дружина Хімікуса і матеріали є в кримінальній справі, але отак створюєте штучні мотиви”, – додав він.