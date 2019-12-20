Головний військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що справу щодо Іловайську було зареєстровано, як справу за фактом агресії Російської Федерації, а не проти українських посадових осіб.

Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Зараз справа щодо трагедії в Іловайську знаходиться в спеціальному департаменті з військових злочинів, куди перейшли всі співробітники з військової прокуратури. Слідчі дії в цій справі здійснює СБУ.

“Справа по Іловайську було зареєстровано як справу за фактом агресії Російської Федерації, тобто це не справа проти українських посадових осіб, дії яких призвели до трагедії в Іловайську”, – заявив Чумак.

Він пояснив, що окремі слідчі дії щодо українського військового керівництва ведуться.

“Якщо там виявиться певний причинно-наслідковий зв’язок, тоді можна буде реєструвати окреме кримінальне провадження”, – сказав він.

Наразі, за словами Чумака, за час розслідування не вдалося виявити “певні факти халатності українських політиків і українських військових”.

Як відомо, Іловайський котел відбувався в період з 24 по 29 серпня в 2014 році. Тоді українські збройні підрозділи були оточені російськими військами. В оточення потрапили такі батальйони МВС України: “Дніпро-1”, “Миротворець”, “Світязь”, “Херсон”, “Івано-Франківськ”, Нацгвардії “Донбас” і сили сектора “Б” потрапили в оточення.