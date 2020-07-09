Кримінальне провадження, відкрите проти п'ятого президента Петра Порошенка за фактом проходження українських військових кораблів через Керченську протоку в листопаді 2018 року, не матиме перспектив у суді.

Про це заявив сьогодні на брифінгу керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань (ДБР) Олег Корецький.

“Я не хотів би коментувати кримінальне провадження, яке стосується проходження кораблів через Керченську протоку. Там все абсолютно засекречено. Тобто це на 90 % державна таємниця, яку я не маю права розкривати. Але, з моєї точки зору, це провадження однозначно не буде мати судових перспектив”, – зазначив Корецький.

(На відео – з 30:05)

Як відомо, в травні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом нібито “державної зради” Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їхнього захоплення Росією.

Провадження було розпочато за заявою колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича – Андрія Портнова.

Розслідування було розпочато за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 111 КК (державна зрада) і 426-1 КК (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).