Про це повідомив у Facebook адвокат Владислав Добош.
Апеляція подана до Київського апеляційного суду.
У документі наголошується, що обрання Печерський районним судом запобіжного заходу для Кузьменко у вигляді арешту без права застави сталося з порушеннями. Рішення по запобіжному заходу є необґрунтованим і невмотивованим.
Як відомо, Печерський районний суд Києва 13 грудня заарештував Юлію Кузьменко на 60 днів – до 8 лютого 2020 року – без права внесення застави.
За версією слідства, саме Кузьменко нібито прикріпила бомбу до автомобіля журналіста Павла Шеремета і привела її в дію.
Вона підозрюється у злочині за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, “а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб, в складі організованої групи”.
- У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.
- Сама Юлія Кузьменко заперечує свою причетність до справи про вбивство журналіста Павла Шеремета і каже, що не знала про нього до вбивства.
- З трьох проведених в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета експертиз тільки одна підтвердила причетність заарештованої напередодні Юлії Кузьменко.