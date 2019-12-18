Захист медика і волонтера Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі про вбивство Павла Шеремета, подав апеляцію на її арешт.

Про це повідомив у Facebook адвокат Владислав Добош.

Апеляція подана до Київського апеляційного суду.

У документі наголошується, що обрання Печерський районним судом запобіжного заходу для Кузьменко у вигляді арешту без права застави сталося з порушеннями. Рішення по запобіжному заходу є необґрунтованим і невмотивованим.

Як відомо, Печерський районний суд Києва 13 грудня заарештував Юлію Кузьменко на 60 днів – до 8 лютого 2020 року – без права внесення застави.

За версією слідства, саме Кузьменко нібито прикріпила бомбу до автомобіля журналіста Павла Шеремета і привела її в дію.

Вона підозрюється у злочині за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, “а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб, в складі організованої групи”.