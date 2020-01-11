Адвокат підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош показав повідомлення, які отримує в соцмережах, що свідчать про погрози йому.

Відповідні скріни він опублікував в Facebook.

На скрінах видно, як якісь користувачі невтішно відгукуються про роботу адвоката.

“Страшніше фальсифікації доказів може бути лише віра в них! Віра в фальш і брехню! Особливо коли ганебне фальшування та брехню, називають законними діями, досудовим розслідуванням і судовим процесом! Стояв і стоятиму за правду!”, – написав Добош.

У коментарях до запису користувачі зазначили, що це не що інше, як тиск на адвоката, погрози помсти і розправи.

Раніше судді Апеляційного суду Києва поскаржилися на погрози та перешкоджання їхній діяльності з боку адвокатів Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета.

Йдеться, зокрема, про засідання суду, яке відбулося 20 грудня. Тоді Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко через неявку прокурорів. Захисник Кузьменко Влад Добош заявив, що не покине засідання суду, поки не розглянуть справу по суті. Після правоохоронці зі штурмом вивели Кузьменко із зали суду, застосовуючи силу щодо протестуючих громадян.

Також судді були невдоволені поведінкою адвокатів під час судового засідання, яке відбулося 24 грудня. Тоді, як повідомлялося раніше, суд почав розгляд скарги на арешт Кузьменко. 37 осіб заявили про готовність взяти її на поруки.Попри це в підсумку суд вирішив залишити запобіжний захід без змін. Після зачитування рішення в залі почали скандувати “Ганьба!”.

В той самий час, за інформацією суддів, адвокат “публічно висловлювався, що “кожен суддя відповість за підозрювану”. Це було розцінено суддями як “погроза в зв’язку з їх професійною діяльністю”.

З огляду на це до реєстру повідомлень про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя було зроблено відповідний запис. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддями фактів й прийнято відповідне рішення.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.