Про це у Facebook написав юрист Леонід Маслов.
Так, адвокат продемонстрував змонтоване відео, на якому зліва показана дівчина, яка фотографувала камери відеоспостереження перед вбивством Шеремета, а праворуч Яна Дугар, яка повторила всі рухи дівчини.
За словами юриста, на кадрах – абсолютно різні люди. У них разючу відмінність статури і рухів.
Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.
У Нацполіції відзвітували про стан розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Матеріали щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.
- 26 травня Печерський суд Києва подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одній з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.
- 25 травня, активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, провели акцію протесту під Офісом Президента.