У мережі показали відео, зняте за участю Яни Дугар, підозрюваної в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, на противагу тому, що слідство оприлюднило до якості доказу проти Дугар.

Про це у Facebook написав юрист Леонід Маслов.

Так, адвокат продемонстрував змонтоване відео, на якому зліва показана дівчина, яка фотографувала камери відеоспостереження перед вбивством Шеремета, а праворуч Яна Дугар, яка повторила всі рухи дівчини.

За словами юриста, на кадрах – абсолютно різні люди. У них разючу відмінність статури і рухів.

Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.

У Нацполіції відзвітували про стан розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Матеріали щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.