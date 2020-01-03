Адвокати Яни Дугарь, підозрюваної в причетності до вбивства Павла Шеремета, написали в Держбюро розслідувань скаргу на правоохоронців.

Про це повідомляє “5 канал”.

У п’ятницю, 3 січня, адвокати Яни Дугарь, яка, як вважає слідство, вела “розвідку” біля будинку Павла Шеремета напередодні його вбивства, подали в Державне бюро розслідування скаргу на дії правоохоронців. У заяві йдеться про незаконне затримання, фальсифікацію експертизи та притягнення завідомо невинної особи до відповідальності.

Повідомляється, що слідчі надали експертам для аналізу 6 файлів відеофайлів, датованих 2016 роком, на яких зафіксована дівчина, яка вела “розвідку” в районі місця злочину, для порівняння з записами 2019 року, на яких зображена нібито Яна Дугарь.

При цьому в експертизу, яка є основним доказом причетності Дугарь, увійшли тільки ті дослідження, які підтвердили її можливу схожість з дівчиною, зображеною на відео. Вибірковість у відборі матеріалів захисники підозрюваної розцінюють як навмисну ​​фальсифікацію доказів з метою притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної.

Крім того, раніше адвокати Дугарь заявляли, що в момент запису роликів 2016 роки дівчина перебувала у військовій частині для надання медичної допомоги пораненим. У той же момент, коли було записано відео від 2019 року, за словами захисників, Дугаров і зовсім була за кордоном.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.