Адвокати Яни Дугарь, яка за версією слідства вела "розвідку" перед вбивством журналіста Павла Шеремета, заявили, що їх підзахисна на півголови вища за злочинницю.

Про це адвокати Микола Ореховський та Віталій Коломієць повідомили на своїй сторінці в фейсбук.

“За одну хвилину ви зрозумієте, чому ми так впевнено стверджуємо про фальсифікації доказів в справі Шеремета. Очевидніше годі й шукати: т.з.” розвідниця” на півголови нижча за Яну Дугарь”, – написали вони.

До посту адвокати додали відеоролик, на якому порівнюються зображення з камери відеоспостереження, яка зафіксувала дівчину, яка веде розвідку на місці злочину, і ту, що підкладала вибухівку під автомобіль журналіста. Слідству відомо, що зріст “подривниці” — близько 165 сантиметрів. На записі видно, що “розвідниця” — приблизного той же зросту. Водночас Яна и Дугарь на 10 сантиметрів (“півголови”) вище.

За одну хвилину ви зрозумієте, чому ми так впевнено стверджуємо про фальсифікацію доказів в #справаШеремета. Очевиднішого годі й шукати: т.з. "розвідниця" на півголови нижча за Яну Дугарь.Звичайно, щоб перевірити ці факти і зняти підозри з усіх трьох достатньо повіреної 2х метрової рулетки, або ж можна ініціювати судово-медичні експертизи, щоб переконатися чи не вкорочувала собі ноги Яна Дугарь в 2016, а потім чи не робила інших операції з нарощування кісток і збільшення зросту. На такі експертизи слідству треба півроку і десятки тисяч гривень платників податків. Тож від нас всіх залежить чи дозволить офіс Генерального прокурора слідчим продовжувати цей абсурд. Правда мусить перемогти. Просимо поширити Gepostet von OK LEGAL Ореховський та Коломієць am Freitag, 31. Januar 2020

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.

13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.