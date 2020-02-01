Українська актриса театру і кіно, Герой України Ада Роговцева виступила на підтримку лікаря Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі про вбивство Павла Шеремета.

Відповідне відеозвернення оприлюднено на Facebook-сторінці “Free_Dr_Yulia_Kuzmenko”.

На початку Роговцева зачитала лист Кузьменко, який вона написала із СІЗО.

“Я звикла витрачати 80 % своєї відпустки на волонтерські поїздки в зону АТО/ООС. Сумую за своїм Донбасом, степами, небокраєм, який є лише там. Я звикла вмирати від втоми, проїхавши сотні кілометрів, доповзати додому, а вранці бадьоренько збиратися на роботу. Я звикла жити. Поверніть мені мою втому, я так давно на неї не скаржилася”, – йдеться в листі.

Після цього актриса звернулася до українців, закликавши домагатися звільнення Кузьменко.

“Це лист Юлії Кузьменко з в’язниці. Лікаря, яка врятувала сотні життів. Яка організувала тонни допомоги для армії. Наш спільний обов’язок – зробити так, щоб Юля сьогодні була вдома з сім’єю, а не у в’язниці”, – наголосила Ада Роговцева.

Ада Роговцева на підтримку безпідставно ув’язненої Юлії Кузьменко Ада Роговцева, народна артистка України, акторка кіно та театру, виступила на підтримку лікарки Юлії Кузьменко, ув’язненої за замовною справою вже протягом 52 днів. “Наш спільний обов’язок – зробити так, щоб Юля сьогодні була вдома з родиною, а не за ґратами”, – говорить Ада Миколаївна. 3 лютого, о 14:30 ми збираємось під будівлею Печерського районного суду м.Києва, щоб підтримати Юлію Кузьменко та її право на справедливість. Лікарка Юлія Кузьменко має бути на волі! #FreeDrKuzmenko Опубліковано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Субота, 1 лютого 2020 р.

Варто відзначити, що 3 лютого в Печерському районному суді Києва має відбутися розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Юлії Кузьменко. Засідання призначене на 15:00.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.