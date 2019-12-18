Один з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, сержант Сил спеціальних операцій і музикант Андрій Антоненко (Riffmaster), відмовився від дачі показів слідству, вважаючи його упередженим.

Про це сказано в заяві групи правового захисту Антоненка.

Адвокати відвідали Ріфмастера в ізоляторі тимчасового утримання у вівторок, 17 грудня.

“Він досі не розуміє чому саме його “призначили” підозрюваним і за що. Андрій не лише не визнає вину, а ще й жодного факту, що про нього викладають”, – заявили адвокати.

Вони зазначили, що з другою підозрюваною, Юлією Кузьменко, Антоненко спілкувався в аспекті загальної волонтерської діяльності. Після знайомства з’ясувалося, що Кузьменко оперувала сина Антоненка, а також була свідком ДТП, в якому постраждали дружина і діти музиканта.

Антоненко заявив, що “хворобу сина і ДТП він не організовував”.

Також адвокати повідомили, що вчора слідчі намагалися допитати Антоненка, але він відмовився давати свідчення, пославшись на те, що слідство упереджене. Для цього він скористався своїм громадянським правом згідно зі статтею 63 Конституції України (відмова від дачі показань чи пояснень щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів).

“Андрій в подальшому буде давати показання, але лише коли переконається в неупередженості слідства. Наразі, з урахуванням наявних в справі матеріалів та гучних заяв в ЗМІ керівництва країни, такої впевненості немає”, – заявили захисники підозрюваного.

Нагадаємо, напередодні суд обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін у 2 місяці без права на внесення застави. Також була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.