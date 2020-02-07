Справа Шеремета: Антоненко відмовився давати свідчення

Підозрюваний у справі про вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко звинуватив слідчого в "перекручуванні сенсу" його слів та відмовився давати свідчення.

Про це йдеться в листі Антоненка, який було опубліковано на сторінці ініціативи #FreeRiff в Facebook.

Як повідомлялося раніше, 5 лютого Печерський районний суд Києва подовжив запобіжний захід музиканту і військовому Андрію Антоненку (Riffmaster), якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

За словами Антоненко, слідчий викривив сенс його показань та використовував їх в клопотанні про продовження його арешту.

“Шановний пане слідчий, для мене було неприємним сюрпризом, як Ви викривили зміст моїх показань в своєму клопотанні про продовження мого арешту. Ще раз заявляю, що все, що було мною сказано є абсолютною правдою, я підтверджую раніше надані показання. Але я не можу погодитись з тим, що мої слова перекручують і використовують проти мене. Я не приховував жодну з обставин свого життя та відповідав на всі поставлені питання. Хоча тепер розумію, чому адвокати радили відмовитись говорити будь що”, — пише Антоненко.

При цьому, як зазначає підозрюваний, правоохоронці все ще не дали адвокатам доступ до матеріалів слідства і його особової справи. До тих пір як це не буде зроблено Антоненко відмовився від дачі будь-яких свідчень.

“Ви самі приховуєте від нас докази моєї невинуватості. Прийміть до уваги, що будь-яка співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з Вашого боку, в тому числі надання адвокатам можливості ознайомитись з документами, експертизами, які Ви обіцяєте надати більше місяця, а також офіційного експертного вимірювання мого зросту (за результатами експертизи Андрій Антоненко вище ростом, ніж людина, яка, згідно з камерам спостереження, брав участь в закладці вибухового пристрою під машину журналіста – ред.). Крім того, негайно надайте дозвіл моїм адвокатам на доступ до моєї особової справи в ІТТ. До того моменту я відмовляюсь відповідати на будь-які питання на підставі статті 63 Конституції України”, — підсумував він.

Адвокат підозрюваного Станіслав Кулик підтвердив # літерами, що лист було написано особисто Андрієм Антоненко. Також адвокат зазначив, що малоймовірно, що після публікації листа слідчий буде замінений.

Також Кулик підкреслив, що не обвинувачений повинен доводити свою непричетність, а правоохоронці його провину.

“У нас поки має діяти презумпція невинуватості, тож саме органи досудового розслідування мають надавати беззаперечні докази вини особи, які будь якого об’єктивного спостерігача переконуватимуть у винуватості тієї особи. Інакше – будь-які сумніви мають тлумачитися на користь тієї особи та її має бути визнано невинуватою.

От най і працюють”, — наголосив він.