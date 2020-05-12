Про це у Facebook написав колишній військовослужбовець, юрист Леонід Маслов.

“Сьогодні слідча суддя Бортницька В. В. відхилила клопотання захисту Андрія Антоненка про зміну запобіжного заходу”, – написав він.

За словами Маслова, музикант Андрій Антоненко залишиться під вартою до 1 червня.

5 травня Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу на продовження тримання під вартою ветерана АТО й музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.