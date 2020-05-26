168 000 гривень застави для підозрюваної у справі Павла Шеремета Яни Дугарь зібрали за три години після того, як її адвокат розмістив банківські реквізити на своїй сторінці в Facebook.

Про це захисник Дугарь Віталій Коломієць написав в оновленні до свого посту.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугаров з домашнього арешту на заставу в розмірі 168 000 гривень.

Спочатку адвокат розраховував зібрати необхідну суму за п’ять днів, проте вже через кілька годин повідомив, що видаляє реквізити.

“Друзі, неймовірно, але за три години сума зібрана з надлишком. Просимо зупинити платежі (видаляємо реквізити)”, – написав він.

За його словами, кошти перерахували понад 500 осіб.

Гроші, що залишилися, за його словами, будуть спрямовані на роботу в судовому слідстві і для правової допомоги іншим добровольцям.

Зазначимо, 25 травня активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугаров, Андрія Антоненко та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, провели акцію протесту під Офісом Президента.

Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.

На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.