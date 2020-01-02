Про це повідомили в фейсбук-групі захисту Юлії Кузьменко.

“Передали скаргу у Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини до Людмили Денісової щодо порушення прав затриманої д-ра Кузьменко. … З чим ми звернулись до Людмили Денісової? З проханням взяти під власний контроль справу Шеремета та слідкувати за порушеннями прав затриманої Юлії Кузьменко. Адже елементарні права повинні бути гарантовані державою для кожної людини. Тепер чекаємо на офіційну реакцію Уповноваженої”, — повідомили активісти.

У скарзі йдеться про те, що права Кузьменко як людини були порушені під час затримання та порушуються досі, оскільки її утримують в ізоляторі тимчасового тримання 21 день замість встановлених законом трьох, а також не дають побачитися з рідними. Наголошується, що відносно Кузьменко був порушений принцип презумпції невинуватості, а також порушені права на справедливий та неупереджений суд.

Раніше адвокат Кузьменко Владислав Добош повідомив, що правоохоронці проводять слідчий експеримент у справі про вбивство Павла Шеремета, не повідомивши заздалегідь адвокатів підозрюваних і не надавши їм матеріали справи.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.