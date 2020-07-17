Про це повідомив адвокат підозрюваної Денис Ломанов у Facebook.

“Чергова маленька перемога. Судом продовжені покладені на неї обов’язки, проте виключені з переліку свідків, з якими можна спілкуватися, військовослужбовці, з якими Яна проходить службу і викладачі навчального закладу”, – написав Ломанов.

За його словами, на наступному засіданні сторона звинувачення спробує зобов’язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів.