Про це повідомив адвокат підозрюваної Денис Ломанов у Facebook.
“Чергова маленька перемога. Судом продовжені покладені на неї обов’язки, проте виключені з переліку свідків, з якими можна спілкуватися, військовослужбовці, з якими Яна проходить службу і викладачі навчального закладу”, – написав Ломанов.
За його словами, на наступному засіданні сторона звинувачення спробує зобов’язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів.
- Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Тепер Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебувають під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.