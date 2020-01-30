Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета недостатньо доказів, щоб передавати його в суд.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству “Інтерфакс Україна”.

За словами очільника Офісу Генпрокурора, на момент, коли відбувався брифінг міністерства внутрішніх справ і затримання підозрюваних, доказів було зібрано чимало. Але тих доказів було достатньо для проведення конкретних процесуальних рішень.

Втім, після повідомлення підозри конкретним особам, докази необхідно було збирати далі.

Щоб передати справу до суду, на думку Рябошапки, необхідно зібрати ще докази.

“Мені здається, що на даний момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо”, – заявив він.

Рябошапка зазначив, що для того, щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують провину людей, яким було оголошено підозру, вже підготовлені письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування.

“Уже по тому, яким чином ці вказівки будуть виконані, чи будуть зібрані докази, ми будемо приймати рішення”, – пояснив Генпрокурор.

Коментуючи реакцію суспільства, волонтерів і військовослужбовців на те, кому пред’явили підозру, Рябошапка заявив:

“Це і ускладнює, і покладає ще більшу відповідальність. Ми розуміємо, що докази повинні бути настільки вагомими, щоб переконати людей, які, можливо, не зовсім об’єктивні”.

12 грудня на терміновому брифінгу у справі про вбивство Шеремета були присутні президент Володимир Зеленський і Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.

13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт. 24 січня суд пом’якшив запобіжний захід для Яни Дугаров.