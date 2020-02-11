Прокурори в справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета доручили слідчим Національної поліції перевірити версії непричетності фігурантів, про яких заявляли раніше адвокати.

Про це розповів Генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова”.

Він пояснив, що Офіс Генпрокурора запропонував слідству зібрати додаткові докази.

“Ми запропонували зібрати додаткові докази, дали вказівки, що саме треба зробити. Зокрема, ми акцентували роботу слідства на те, що потрібно перевірити і докази сторони захисту, що підтверджують непричетність осіб, яким зараз повідомлено про підозру”, – додав він.

Також Рябошапка пояснив, що в грудні у слідства було достатньо доказів для оголошення підозр фігурантам справи.

“На момент, коли починалося розслідування, доказів було достатньо. Але, щоб передати справу до суду, має бути зібрано набагато більше доказів, щоб звинувачення було переконливим”, – сказав глава Офісу Генпрокурора.

Рябошапка заявив, що прокурори наполягали на тому, щоб запобіжний захід для двох фігурантів справи про вбивство Шеремета залишався незмінним.

“Щодо запобіжного заходу – там повинні бути доведені ризики того, що ці особи не уникатимуть суду і слідства, не впливатимуть на слідчих і свідків, не впливатимуть на докази – не знищать їх. Тому прокурори наполягали на тому, щоб залишити двох фігурантів справи під вартою”, – пояснив Генпрокурор.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.

13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.