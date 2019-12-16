Про це стало відомо з тексту експертизи, опублікованого виданням “Слідство.Інфо”.

Як повідомлялося раніше, в розпорядженні правоохоронців є відеозапис, на якому жінка прикріплює вибуховий пристрій до автомобіля журналіста Павла Шеремета. Слідство вважає, що жінка, зображена на відео — дитячий лікар Юлія Кузьменко. Чотирьом експертам були надані для аналізу запис з місця злочину і кадри, на яких Кузьменко йде на пошту та в магазин. Провівши аналіз цих записів експерти повинні були з’ясувати, чи є Кузьменко жінкою, що прикріпила вибухівку до автомобіля.

За підсумками фахівці представили експертні висновки, на які під час брифінгу, присвяченого ходу розслідування справи Шеремета, посилалися правоохоронці. Однак, як випливає з тексту документів, висновки фахівців не можна інтерпретувати однозначно.

Так психологічне дослідження проводили завідувач відділом психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Ірхін (глава експертної комісії) і його заступник Андрій Семенець. На основі аналізу руху і моторики двох людей на відео вони прийшли до висновку, що саме Юлія Кузьменко, яку зафіксували під час закладки вибухівки.

“З огляду на конгруентність та тотожність окремих функціональних індивідуальних кінематичних та динамічних особливостей рухової моторики та індивідуально-психологічних поведінкових ознак встановлені особливості невербальної поведінки особа_1 та особа_2 за індивідуально-психологічними ознаками належать одній і тій самій особі”, — йдеться в експертизі.

Портретне дослідження проводилося судовим експертом лабораторії криміналістичних видів досліджень Катериною Педько. З документа випливає, що експерт не змогла ідентифікувати жінок на відеозаписах, як одну і ту ж, посилаючись на низьку якість зображення і несприятливі умови зйомки.

Криміналістичним аналізом ходьби займався залучений до розслідування вбивства українськими правоохоронці експерт з Великобританії Айвон Бірч. У своїх висновках доктор філософії в галузі біомеханіки, який має сертифікат професійної компетентності криміналістичного аналізу ходи, Бірч посилається на власний досвід, а схожість називає “умовно достатньою”.

“Виходячи з мого досвіду вивчення ходи людини, з огляду на різні комбінації особливостей ходи і беручи до уваги перераховані обмеження, я вважаю, що кримінальний аналіз ходу забезпечує умовно-достатні докази на підтвердження того, що ОСОБА_1 в досліджуваних відеокадрах є Особою_2”, — пише Бірч.

Нагадаємо, напередодні суд обрав запобіжний захід військовому та музиканту Андрію Антоненко, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави. Також була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.