Про це повідомив в фейсбук активіст, волонтер та колишній голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин (справжнє прізвище — Балан).
Як повідомлялося раніше, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв про те, що під час обшуків в квартирі підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета військового та музиканта Андрія Антоненко стало відомо, що він зберігав удома розібрану міну. Під час обшуків музикант попросив брата дружини винести її з квартири. Пізніше поліція опублікувала листування і розмови Антоненко нібито про міну та показала відео її вилучення.
За словами Сініцина, на відеозаписі, який надали правоохоронці, видно, що в квартирі Антоненка зберігалася не міна, а її макет, в якому немає вибухової речовини.
“Мсра залили відео як вони вилучають “міну”, яку попросив винести Антоненко. Ну як міну. ММГ, навчальну копію.
Без вибухової речовини та детонаторів. … Ці штуки у вільному продажі, це по суті просто пластмасова іграшка”, — написав Сініцин, додавши до посту скріншот оголошення про продаж аналогічного макета.
Як зазначила журналістка Ольга Худецька, з відеозапису правоохоронців також випливає, що їм було відомо, що це макет міни, оскільки вилучення проводить не сапер, а людина в штатському.
“Так, це макет “монки”. Це така зброя, як стріляний тубус від мухи. Якби [правоохоронці] самі вірили, що вилучають вибухівку, тайник відкривали б сапери, а не пропонували б відкрити лівому цивільному”, — підкреслила вона в пості на особистій сторінці в фейсбук.
Зазначимо, Синіцин та Худецька також висловили схожі точки зору про те, з якою метою Антоненко попросив винести макет з квартири. Вони припускають, що Антоненко міг бути не обізнаний, що зберігати макет міни вдома — законно, а також очікував, що правоохоронці презентують цю знахідку, як доказ його причетності до вбивства Шеремета.
Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.
Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив про те, що не впевнений, що зібраних правоохоронцями фактів достатньо, щоб довести провину підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозра Юлії Кузьменко, яку слідство вважає причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, побудована на припущеннях.
- Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”.