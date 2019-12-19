"Міна", яку військовий і музикант Андрій Антоненко (нік Riffmaster), подозревамий у вбивстві журналіста Павла Шеремета в 2016 році, зберігав удома, — навчальна копія.

Про це повідомив в фейсбук активіст, волонтер та колишній голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин (справжнє прізвище — Балан).

Як повідомлялося раніше, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв про те, що під час обшуків в квартирі підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета військового та музиканта Андрія Антоненко стало відомо, що він зберігав удома розібрану міну. Під час обшуків музикант попросив брата дружини винести її з квартири. Пізніше поліція опублікувала листування і розмови Антоненко нібито про міну та показала відео її вилучення.

За словами Сініцина, на відеозаписі, який надали правоохоронці, видно, що в квартирі Антоненка зберігалася не міна, а її макет, в якому немає вибухової речовини.

“Мсра залили відео як вони вилучають “міну”, яку попросив винести Антоненко. Ну як міну. ММГ, навчальну копію.

Без вибухової речовини та детонаторів. … Ці штуки у вільному продажі, це по суті просто пластмасова іграшка”, — написав Сініцин, додавши до посту скріншот оголошення про продаж аналогічного макета.

Як зазначила журналістка Ольга Худецька, з відеозапису правоохоронців також випливає, що їм було відомо, що це макет міни, оскільки вилучення проводить не сапер, а людина в штатському.

“Так, це макет “монки”. Це така зброя, як стріляний тубус від мухи. Якби [правоохоронці] самі вірили, що вилучають вибухівку, тайник відкривали б сапери, а не пропонували б відкрити лівому цивільному”, — підкреслила вона в пості на особистій сторінці в фейсбук.

Зазначимо, Синіцин та Худецька також висловили схожі точки зору про те, з якою метою Антоненко попросив винести макет з квартири. Вони припускають, що Антоненко міг бути не обізнаний, що зберігати макет міни вдома — законно, а також очікував, що правоохоронці презентують цю знахідку, як доказ його причетності до вбивства Шеремета.