Covid-19 Україна

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Справа Шеремета: під Офісом Зеленського проведуть акцію протесту

У понеділок рідні і близькі Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, проведуть акцію під Офісом президента.

Неділя, 24 травня 2020, 19:36

Про це повідомляється на Facebook-строрінці WBC Ультрас Динамо.

“Ми не є організаторами акції, але поділяємо їхні вимоги щодо справедливості та законності у так званій “справі Шеремета”. Багато з вас чули про так звану “справу Шеремета”. У грудні минулого року, у вбивстві цього білоруського журналіста, яке було здійснене у 2016 році в Києві, звинуватили волонтера Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія “Ріфмастера” Антоненка. З того часу, вже майже півроку Кузьменко й Антоненко перебувають у СІЗО. За цей час, силові структури не спромоглося надати достатніх доказів, щоб обгрунтувати свої припущення в суді, а зараз, коли час досудового слідства сплив, підозри терміново вирішили змінити”, – йдеться в повідомленні.

“Відсутність мотивів, будь-яких осудних речових доказів, і божевільне політичне забарвлення цієї справи, яку відверто шиють проти волонтерів та ветеранів ЗСУ, не залишає нам варіантів, щоб бути в стороні від неї. Це – чергова спроба покарати невинних, і продемонструвати украінцям, що “була б людина – а справа знайдеться”, – підкреслили “Ультрас Динамо”.

Акція протесту відбудеться в понеділок, 25 травня, о 19:00 під Офісом президента.

Нагадаємо, в грудні стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.

На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко.

У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Андрій Антоненко, а виконавцем — Юлія Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь проводила “розвідку” напередодні злочину.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

Теги: дело Шеремета, Кузьменко

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