Справа Шеремета: під Офісом Зеленського проведуть акцію протесту

Про це повідомляється на Facebook-строрінці WBC Ультрас Динамо.
“Ми не є організаторами акції, але поділяємо їхні вимоги щодо справедливості та законності у так званій “справі Шеремета”. Багато з вас чули про так звану “справу Шеремета”. У грудні минулого року, у вбивстві цього білоруського журналіста, яке було здійснене у 2016 році в Києві, звинуватили волонтера Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія “Ріфмастера” Антоненка. З того часу, вже майже півроку Кузьменко й Антоненко перебувають у СІЗО. За цей час, силові структури не спромоглося надати достатніх доказів, щоб обгрунтувати свої припущення в суді, а зараз, коли час досудового слідства сплив, підозри терміново вирішили змінити”, – йдеться в повідомленні.
“Відсутність мотивів, будь-яких осудних речових доказів, і божевільне політичне забарвлення цієї справи, яку відверто шиють проти волонтерів та ветеранів ЗСУ, не залишає нам варіантів, щоб бути в стороні від неї. Це – чергова спроба покарати невинних, і продемонструвати украінцям, що “була б людина – а справа знайдеться”, – підкреслили “Ультрас Динамо”.
Акція протесту відбудеться в понеділок, 25 травня, о 19:00 під Офісом президента.
Нагадаємо, в грудні стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.
На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко.
У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Андрій Антоненко, а виконавцем — Юлія Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь проводила “розвідку” напередодні злочину.
Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
- У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненко, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави. За рішенням суду від 12 травня музикант буде перебувати під вартою до 1 червня.
- 13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу. Зараз вона також знаходиться під вартою.
- Яна Дугарь була поміщена під цілодобовий домашній арешт. Зараз вона знаходиться під нічним домашнім арештом.