Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Таке рішення в суді прийняли у зв’язку з потребою направити запит до Печерського районного суду щодо наявності або відсутності одного з томів кримінальної справи. У суді загубилися матеріали справи — один з томів. До того ж, немає підозри — просто відсутній листок з документом. У підсумку — судове засідання перенесли на 13 липня на 10:30.

“Колегія суддів ухвалила: оголосити перерву до 13 липня 10:30”, – заявив суддя.

На засідання у справі — представників преси знову не пустили. Колегія суддів заявляє, що керується постановою про дотримання правил карантину. Єдине, що запропонували ЗМІ — залишити всередині залу камери.

До того ж, крім преси, в зал суду не пустили й поручителів. Пустили лише тих поручителів, які є народними депутатами.

На вулиці під стінами апеляційного суду зібралися охочі підтримати Антоненко. Їх було більше півсотні людей. Активісти кричали суддям “Ганьба”, запалювали фаєри й димові шашки.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Євген Краєвий, #Букви