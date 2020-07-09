Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Таке рішення в суді прийняли у зв’язку з потребою направити запит до Печерського районного суду щодо наявності або відсутності одного з томів кримінальної справи. У суді загубилися матеріали справи — один з томів. До того ж, немає підозри — просто відсутній листок з документом. У підсумку — судове засідання перенесли на 13 липня на 10:30.
“Колегія суддів ухвалила: оголосити перерву до 13 липня 10:30”, – заявив суддя.
На засідання у справі — представників преси знову не пустили. Колегія суддів заявляє, що керується постановою про дотримання правил карантину. Єдине, що запропонували ЗМІ — залишити всередині залу камери.
До того ж, крім преси, в зал суду не пустили й поручителів. Пустили лише тих поручителів, які є народними депутатами.
На вулиці під стінами апеляційного суду зібралися охочі підтримати Антоненко. Їх було більше півсотні людей. Активісти кричали суддям “Ганьба”, запалювали фаєри й димові шашки.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Фото: Євген Краєвий, #Букви
- Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Тепер Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебувають під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не керує слідством у справі щодо вбивства Павла Шеремета. #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.