Про це повідомили в пресслужбі міністерства внутрішніх справ.

За словами представників слідчої групи, наразі також тривають 32 судові експертизи.

Правоохоронці зазначили, що відмова підозрюваних від участі в слідчих діях ускладнює проведення цього процесу.

“Перш за все мова йде про відмову Яни Дугарь від давання показань в під час допиту як підозрюваного і проведення ряду експертиз: почеркознавчої, судово-психіатричної. Що стосується інших підозрюваних: Андрій Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту і давання показань під час допиту, а Юлія Кузьменко — від проходження судово-медичної та габітоскопічної експертиз. Крім того, і Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко відмовилися від одночасного допиту”, – повідомили правоохоронці.

Крім цього слідчі повідомили, що всі троє підозрюваних відмовилися від проходження інтерв’ювання з використанням поліграфа, хоча раніше Дугарь брала участь у такому дослідженні, ініційованому стороною захисту, а Кузьменко давала згоду на його проведення.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.