Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під арештом

Печерський райсуд залишив підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера") під вартою.

Про це повідомляється на сторінці групи Free Riff в Facebook.

“Залишили без змін. Печерський суд, суддя Соколов”, – йдеться у повідомленні.

Адвокати просили звільнити з-під варти Антоненка під особисте зобов’язання або віддати на поруки. Вони стверджують, що підозра ґрунтується виключно на відеоматеріалах, а ризики є недоведеними.

Сам Антоненко стверджує, що не має відношення до даного злочину і просив звільнити його з-під варти.