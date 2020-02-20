Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під арештом

Про це повідомляється на сторінці групи Free Riff в Facebook.
“Залишили без змін. Печерський суд, суддя Соколов”, – йдеться у повідомленні.
Адвокати просили звільнити з-під варти Антоненка під особисте зобов’язання або віддати на поруки. Вони стверджують, що підозра ґрунтується виключно на відеоматеріалах, а ризики є недоведеними.
Сам Антоненко стверджує, що не має відношення до даного злочину і просив звільнити його з-під варти.
Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.
- Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета недостатньо доказів, щоб передавати його в суд. У зв’язку з цим досудове розслідування було продовжено на термін до чотирьох місяців.
- 24 січня Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для військової медсестри Яни Дугарь, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, з цілодобового на нічний домашній арешт.