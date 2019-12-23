Апеляційний суд Києва залишив під вартою військового та музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, 20 грудня суд переніс розгляд апеляції через неявку прокурорів. Під час сьогоднішнього засідання до будівлі суду для забезпечення охорони були стягнуті близько 100 правоохоронці в повній екіпіровці.

На засідання прийшли близько 50 осіб. Однак з цієї кількість осіб в зал суду згідно з постановою були допущені тільки 35. Серед них — активісти, волонтери та колишня депутатка (8 скликання) Оксана Корчинська.

Під час засідання сторона захисту наполягала на тому, щоб до Антоненка не застосовували ніякого запобіжного заходу. Вони обгрунтовували свою позицію тим, що достатніх підстав для арешту звинуваченням надано не було.

Крім того, за словами адвокатів Антоненка, з усіх матеріалів, поданих до суду разом з клопотанням, його прізвище є тільки в 4 документах, всі вони датовані 12 грудня. В цей день, як повідомлялося раніше, відбувся брифінг міністерства внутрішніх, присвячений ходу розслідування справи про вбивство Павла Шеремета.

Також 5 осіб — серед них екс-нардеп Оксана Корчинська — заявили про намір взяти Антоненка на поруки.

Незважаючи на це, суд залишив без зміни рішення суду першої інстанції щодо застосування до Антоненка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року. Рішення Апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Після того, як суддя озвучив рішення, в залі пролунали крики: “Ганьба!”.

Суд залишив Антоненка під вартою Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити апеляцію захисту Андрія Антоненка на арешт у справі про вбивство Павла Шеремета. Gepostet von Буквы am Montag, 23. Dezember 2019

Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.