Таке рішення оголосив суддя сьогодні під час засідання.
Захист Кузьменко просив про її переведення до лікарні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. За словами її адвоката Тараса Беспалого, підозрювана потребує лікування в умовах стаціонару.
При цьому сама Кузьменко брала участь у засіданні шляхом відеоконференцзв’язку.
“Колегія суддів ухвалила: апеляційну скаргу захисника Беспалого залишити без задоволення”, – сказав суддя.
Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.
- 13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.