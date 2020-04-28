Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції щодо продовження терміну утримання під вартою підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікаря і волонтерці Юлії Кузьменко.

Таке рішення оголосив суддя сьогодні під час засідання.

Захист Кузьменко просив про її переведення до лікарні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. За словами її адвоката Тараса Беспалого, підозрювана потребує лікування в умовах стаціонару.

При цьому сама Кузьменко брала участь у засіданні шляхом відеоконференцзв’язку.

“Колегія суддів ухвалила: апеляційну скаргу захисника Беспалого залишити без задоволення”, – сказав суддя.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.