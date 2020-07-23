Справа Шеремета: суд відклав до 31 липня апеляцію на арешт Кузьменко

Суд відклав до 31 липня розгляд апеляційної скарги на продовження утримання під вартою підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета, лікаря і волонтера Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє Facebook-спільнота Free Dr Kuzmenko.

“Сьогодні о 15:05 має відбутися судове засідання щодо Юлії Кузьменко в Апеляційному суді Києва. У зв’язку з тим, що матеріали справи ще не надійшли з Печерського суду, судове засідання перенесли на 11:00 31 липня 2020 р.” , – йдеться в повідомленні.

Активісти зазначили, що мають інформацію, що представники засобів масової інформації, які хочуть бути присутніми на засіданні 31 липня, в зв’язку з карантинними обмеженнями обов’язково повинні попередньо направити до Київського апеляційного суду відповідний запит для реєстрації.

Сьогодні, 20 липня, в четверту річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, в Києві відкрили меморіал.