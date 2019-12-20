Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд апеляції щодо арешту підозрюваної у справі про вбивство журналіста Олександра Шеремета Юлії Кузьменко через неявку прокурорів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Колегія суддів, у складі Тетяни Фрич, Юрія Зливи і Володимира Мельника, прийняли рішення перенести засідання на 24 грудня.

Захисник Кузьменко Влад Добош заявив, що не покине залу суду, поки не буде розглянуто справу по суті.

Наразі із зали суду ніхто не розходиться.

За словами депутата фракції “Європейська солідарність” Яни Зінкевич, її колега Віктор Бондар зміг додзвонитися Генпрокуророві Русланові Рябошапці. Тепер всі присутні чекають на приїзд прокурора у справі Кузьменко та самого пана Бондара.

Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.