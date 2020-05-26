Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одній з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це повідомляють #Букви.

Суд продовжив її арешт ще на два місяці. Так, Юлія Кузьменко залишиться під вартою до 24 липня.

“Клопотання задовольнити, продовжити до 24 липня 2020 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – заявив суддя.

Раніше суд також обрав запобіжні заходи двом іншим фігурантам справи Шеремета — Андрія Антоненка залишили під вартою, а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

25 травня, активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугаров, Андрія Антоненко та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, провели акцію протесту під Офісом Президента.

Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.

На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.