Печерський районний суд Києва продовжив до 3 квітня утримання під вартою для лікаря Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Таке рішення суд ухвалив у вівторок, 4 лютого, повідомляють #Букви.

Прокурор у справі Сергій Зузак просив суд продовжити арешт Кузьменко на два місяці. Він аргументував це тим, що потрібно провести слідчі дії, експертизи, допити. Також прокурор стверджував, що існують ризики втечі Кузьменко, знищення речових доказів, тиску на свідків і експертів тощо.

Слідство стверджує, що телефон, яким користувалася Кузьменко, нібито фіксувався біля станції метро “Льва Толстого” в ніч з 19 на 20 липня 2016 року. Також слідство вказує на “нетипову” відсутність активності Кузьменко у Facebook в ніч з 19 липня на 20 липня 2016 року (у ніч вбивства Павла Шеремета).

Адвокати заявили про маніпуляції фактами (зокрема, про розбіжності в датах, коли телефон Кузьменко нібито фіксувався в районі “Льва Толстого”).

Сторона захисту закликала змінити запобіжний захід Кузьменко на нічний домашній арешт (при необхідності, з електронним браслетом, зі здачею закордонних паспортів та із забороною на спілкування з рядом осіб).

Адвокат Тарас Безпалий також згадав, що прокурор Сергій Зузак неодноразово говорив, що Кузьменко публікувала “зображення Гітлера з іншими фашистами”.

“Відкриваю пост. Це Черчилль. Це прокурор називає Черчилля фашистом, або я щось переплутав?” – зазначив Безпалий.

Наживо продовження вчорашнього розгляду клопотання про продовження дії запобіжного заходу для Юлії Кузьменко. Текстова трансляція на нашому телеграм-каналі @FreeDrKuzmenko #FreeDrKuzmenko Опубліковано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вівторок, 4 лютого 2020 р.

У результаті суддя Віталій Писанець задовольнив клопотання прокуратури.

“Клопотання задовольнити. Продовжити до 3 квітня 2020 року включно запобіжний захід у вигляді утримання під вартою”, – оголосив суддя.

Рішення суду присутні в залі засідань зустріли вигуками “Ганьба!”

UPD Суддя задовольнив клопотання обвинувачення та продовжив термін дії запобіжного заходу для Юлії Кузьменко до 3 квітня 2020 року. Наживо оголошення результату розгляду клопотання про продовження дії запобіжного заходу для Юлії Кузьменко. Текстова трансляція на нашому телеграм-каналі @FreeDrKuzmenko #FreeDrKuzmenko Опубліковано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вівторок, 4 лютого 2020 р.

Дане рішення може бути оскаржено протягом 5 днів. Адвокати Кузьменко заявили, що подаватимуть апеляцію і наполягати на зміні запобіжного заходу на нічний домашній арешт. Рішення суду адвокати назвали прогнозованим.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.