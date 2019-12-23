У понеділок, 23 грудня, Апеляційний суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненко.

#Букви ведуть текстову трансляцію засідання.

Як повідомлялося раніше, 20 грудня суд переніс розгляд апеляції через неявку прокурорів. Під час сьогоднішнього засідання до будівлі суду були для забезпечення охорони стягнуті близько 100 правоохоронці в повній екіпіровці.

Оновлення (16:30):

Суд залишив без зміни рішення суду першої інстанції щодо застосування до Антоненка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року. Рішення апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Після того, як суддя озвучив рішення, в залі пролунали крики: “Ганьба!”.

Оновлення (16:11):

Судді пішли до нарадчої кімнати.

Оновлення (16:02):

П’ятеро людей заявили про готовність взяти Антоненка на поруки. Серед них — нардеп 8 скликання Оксана Корчинська.

Оновлення (15:53):

Тим часом біля будівлі суду та залу засідання продовжують перебувати правоохоронці. Також завершення засідання очікує група підтримки Антоненка, яку в зал не пустили.

Оновлення (15:39):

Суд заслуховує позицію звинувачення. Прокурори обґрунтовують свою позицію про необхідність тримання Антоненка під вартою тим фактом, що в його будинку зберігалася міна.

Зазначимо, що “міна”, яку Антоненко зберігав удома, — навчальна копія.

Що стосується позитивних характеристик Антоненка, прокурори відзначають, що їх розгляд в даному випадку недоречний, оскільки “вбивцями бувають й вчителі”.

Оновлення (15:27):

Адвокати просять суд не застосовувати до Антоненко ніяких запобіжних заходів.

Сторона захисту підкреслює, що з усіх матеріалів, поданих до суду разом з клопотанням прізвище Антоненка є тільки у 4 документах. Йдеться про протокол затримання, клопотанні про обрання запобіжного, особовій картці і “довідці про надання інформації”. Всі ці документи датовані 12 грудня.

В цей день, як повідомлялося раніше, міністерство внутрішніх справ провело брифінг щодо підсумків розслідування справи про вбивство Павла Шеремета.

Оновлення (15:15):

Суд заслуховує сторону захисту. Адвокат Антоненко Станіслав Кулик зазначає, що сторона обвинувачення не надала суду обґрунтування для застосування до нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також були надані результати експертиз 2016 року, в яких немає згадок Антоненко.

“Яким чином це може бути документом для обґрунтуванням позиції обвинувачення — нам не зрозуміло. І я звертаю на це увагу суду”, — підкреслив Кулик.