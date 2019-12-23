#Букви ведуть текстову трансляцію засідання.
Як повідомлялося раніше, 20 грудня суд переніс розгляд апеляції через неявку прокурорів. Під час сьогоднішнього засідання до будівлі суду були для забезпечення охорони стягнуті близько 100 правоохоронці в повній екіпіровці.
Оновлення (16:30):
Суд залишив без зміни рішення суду першої інстанції щодо застосування до Антоненка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року. Рішення апеляційного суду оскарженню не підлягає.
Після того, як суддя озвучив рішення, в залі пролунали крики: “Ганьба!”.
Оновлення (16:11):
Судді пішли до нарадчої кімнати.
Оновлення (16:02):
П’ятеро людей заявили про готовність взяти Антоненка на поруки. Серед них — нардеп 8 скликання Оксана Корчинська.
Оновлення (15:53):
Тим часом біля будівлі суду та залу засідання продовжують перебувати правоохоронці. Також завершення засідання очікує група підтримки Антоненка, яку в зал не пустили.
Оновлення (15:39):
Суд заслуховує позицію звинувачення. Прокурори обґрунтовують свою позицію про необхідність тримання Антоненка під вартою тим фактом, що в його будинку зберігалася міна.
Зазначимо, що “міна”, яку Антоненко зберігав удома, — навчальна копія.
Що стосується позитивних характеристик Антоненка, прокурори відзначають, що їх розгляд в даному випадку недоречний, оскільки “вбивцями бувають й вчителі”.
Оновлення (15:27):
Адвокати просять суд не застосовувати до Антоненко ніяких запобіжних заходів.
Сторона захисту підкреслює, що з усіх матеріалів, поданих до суду разом з клопотанням прізвище Антоненка є тільки у 4 документах. Йдеться про протокол затримання, клопотанні про обрання запобіжного, особовій картці і “довідці про надання інформації”. Всі ці документи датовані 12 грудня.
В цей день, як повідомлялося раніше, міністерство внутрішніх справ провело брифінг щодо підсумків розслідування справи про вбивство Павла Шеремета.
Оновлення (15:15):
Суд заслуховує сторону захисту. Адвокат Антоненко Станіслав Кулик зазначає, що сторона обвинувачення не надала суду обґрунтування для застосування до нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також були надані результати експертиз 2016 року, в яких немає згадок Антоненко.
“Яким чином це може бути документом для обґрунтуванням позиції обвинувачення — нам не зрозуміло. І я звертаю на це увагу суду”, — підкреслив Кулик.
Оновлення (14:25):
На початку засідання адвокати Антоненка попросили 10-хвилинну перерву для того, щоб встигнути поговорити з підзахисним. Пізніше правозахисники клопотали про те, щоб Антоненко під час засідання знаходився в залі, а не скляній кімнаті. Це клопотання не було задоволено.
Також адвокати Антоненко передали суду звернення громадськості на підтримку музиканта, підписане “багатьма відомими особами”. Були надані й інші документи щодо його особистості, які раніше не враховувалися судом. Суд прийняв рішення долучити їх.
14:20:
Засідання було призначено на 13:20 годину, однак почалося тільки через о 14.20. Перед початком засідання правоохоронці блокували вхід в зал. У цей час перед входом зібралося близько 50 журналістів, операторів та активістів.
Після тривалої затримки частину присутніх пустили в зал засідання. Згідно з постановою Апеляційного суду, кількість присутніх обмежена 35 людьми. Таким чином, частину знімальних груп було “розірвано”.
Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.
- Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.