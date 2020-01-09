Судді Апеляційного суду Києва поскаржилися на погрози та перешкоджання їхній діяльності з боку адвокатів Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби судової влади України.

Йдеться, зокрема, про засідання суду, яке відбулося 20 грудня. Тоді Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваної у справі про вбивство журналіста Олександра Шеремета Юлії Кузьменко через неявку прокурорів. Захисник Кузьменко Влад Добош заявив, що не покине засідання суду, поки не розглянуть справу по суті. Після правоохоронці зі штурмом вивели Кузьменко із зали суду, застосовуючи силу відносно протестуючих громадян.

Колегія суддів (Юрій Слива, Володимир Мельник та Тетяна Фрич) вважають, що “такі дії адвоката свідчать, що він використовував засоби та методи, які суперечать чинному законодавству, з метою дискредитації суду та здійснення на суддів незаконного впливу”.

“Зазначені події привели до перешкоджання здійсненню апеляційного розгляду інших призначених до розгляду в зазначеному залі суду виробництв. Крім того, було пошкоджено майно Київського апеляційного суду, зокрема, меблі та технічні пристрої”, — додали судді.

Також судді виявилися незадоволені поведінкою адвокатів під час судового засідання, яке відбулося 24 грудня. Тоді, як повідомлялося раніше, суд почав розгляд скарги на арешт Кузьменко. 37 осіб заявили про готовність взяти її на поруки. Незважаючи на це, в підсумку суд вирішив залишити запобіжний захід без змін. Після зачитування рішення в залі почали скандувати “Ганьба!”.

В цей же час, за інформацією суддів, адвокат “публічно висловлювався, що “кожен суддя відповість за підозрювану”. Це було розцінено суддями як “погрозою в зв’язку з їх професійною діяльністю”.

“Отже, прояв адвокатом неповаги до суддів, висловлення ним відвертих звинувачень, критика суддів перед представниками засобів масової інформації, загрози про притягнення до відповідальності і настання негативних наслідків у зв’язку з прийнятим рішенням колегією суддів розцінюється як чинення тиску та спроба втручання в діяльність колегії суддів й здійснення правосуддя”, — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим до реєстру повідомлень про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя було зроблено відповідний запис. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддями фактів й прийняте відповідне рішення.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.