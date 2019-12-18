Суддя Сергій Вовк, який обрав запобіжний захід підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, виніс свої рішення при повній відсутності доказів.

Про це у Facebook написав адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко – Владислав Добош.

“Геніальний” рішення “судді Вовка про ув’язнення Юлії Кузьменко. Або, протиріччя протиріч! І головне – красивих слів багато, щоб прикрити відсутність доказів!” – сказав Добош.

Він також опублікував копію рішення Печерського суду:

Він також повідомив, що сьогодні подасть апеляцію на рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу для Юлії Кузьменко.

Крім того, завтра на 10:00 відбудеться допит Юлії Кузьменко.

У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугаров, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенко. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.