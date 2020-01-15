Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
На самому початку засідання суд оголосив перерву на 2 години для ознайомлення прокурорів з матеріалами клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Дугарь.
Після перерви захист оголосив ряд клопотань, зокрема про готовність взяти Дугарь на поруки. Також адвокати просять суд перенести засідання, щоб частина свідків могли взяти в ньому участь.
Врешті суддя вирішив допитати тих свідків, які вже були присутні в будівлі суду.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Також суддя попросив припинити на час допиту свідків онлайн трансляції, щоб вони не могли почути свідчення один одного.
Так, на запитання прокурора, чи були свідок і Яна Дугарь в період з 16 по 18 липня разом, Тетяна Палфі відповіла “в наряди ми разом виходили”.
Адвокати заявили, що у них є ще кілька свідків і попросили суд перенести засідання. Суд відклав розгляд клопотання до 12:30 17 січня.
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