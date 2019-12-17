Про це в ефірі “5 каналу” заявив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко,

За словами Шевченка, текст підозри Юлії Кузьменко, яка, за версією слідства, прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля журналіста Павла Шеремета у 2016 році, “від першої до останньої літери” є “припущенням”.

“Все, що написано в підозрі від першої до останньої літери за юридичною силою, є припущенням. Можливо, вони підтвердяться в слідстві, а можливо ні. Підозра може бути змінена, доповнена, скасована. Можливо, це була ця жінка, а можливо й ні”, — сказав він.

Шевченко також наголосив, що остаточну версію події правоохоронці пізніше передадуть суд. Поки ж слідство триває, а двоє фігурантів справи перебувають в СІЗО.

“Хай слідство закінчиться, коли справу будуть передавати до суду, якщо дійде до суду, там уже буде остаточна версія. Вони не заарештовані, вони взяті під варту, це первинні заходи, вони можуть бути оскаржені. Це запобіжний захід всього на всього, це ж не вирок суду. У нас немає ще, справа не розслідувана, справа ще не пішла до суду. Слідство продовжується”, — підсумував він.