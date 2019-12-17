Про це в ефірі “5 каналу” заявив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко,
За словами Шевченка, текст підозри Юлії Кузьменко, яка, за версією слідства, прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля журналіста Павла Шеремета у 2016 році, “від першої до останньої літери” є “припущенням”.
“Все, що написано в підозрі від першої до останньої літери за юридичною силою, є припущенням. Можливо, вони підтвердяться в слідстві, а можливо ні. Підозра може бути змінена, доповнена, скасована. Можливо, це була ця жінка, а можливо й ні”, — сказав він.
Шевченко також наголосив, що остаточну версію події правоохоронці пізніше передадуть суд. Поки ж слідство триває, а двоє фігурантів справи перебувають в СІЗО.
“Хай слідство закінчиться, коли справу будуть передавати до суду, якщо дійде до суду, там уже буде остаточна версія. Вони не заарештовані, вони взяті під варту, це первинні заходи, вони можуть бути оскаржені. Це запобіжний захід всього на всього, це ж не вирок суду. У нас немає ще, справа не розслідувана, справа ще не пішла до суду. Слідство продовжується”, — підсумував він.
Нагадаємо, напередодні була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Також суд обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Раніше адвокат Владислав Добош, який захищає права підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, заявив, що не може отримати для ознайомлення матеріали кримінального провадження. У поліції заявляють про протилежне.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив про те, що не переконаний, що зібраних правоохоронцями фактів достатньо, щоб довести провину підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- За інформацією журналістів “Слідство.Інфо” з трьох проведених в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета експертиз тільки одна підтвердила причетність заарештованої Юлії Кузьменко. Крім того, згідно з однією з експертиз, яку не афішує наслідок, до вбивства може бути причетна тільки одна жінка.