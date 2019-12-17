Про це повідомили в прес-службі НПУ.

Як повідомлялося раніше, редакція “Слідство.Інфо” опублікувала результати дослідження відеозаписів, пов’язаних з убивством журналіста Павла Шеремета, яке провів британський фахівець Айвон Бірч. За результатами експертизи Бірча, й розвідку біля будинку Шеремета, і вибух його автомобіля здійснила одна і та ж жінка, натомість слідство підозрює двох: військову медсестру Яну Дугарь і дитячого лікаря Юлію Кузьменко.

У поліції запевняють, що такі результати були отримані Бірчем під час аналізу обмеженої кількості відеоматеріалу та є попередніми.

“Експерт із Великобританії Іван Бірч ще до призначення експертизи визначав, чи придатне для дослідження відео, вилучене із камер спостереження на місці вибуху авто Павла Шеремета. Для проведення цього аналізу йому надали обмежений фрагмент відео. Проглянувши його, Бірч попередньо припустив, що всі зображені жінки на відео можуть бути однією і тією ж особою”,- йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що згодом правоохоронці зібрали достатню кількість відеозаписів з кількох камер відеоспостереження, на яких були зафіксовані можливі організатори і виконавці злочину. Аналізом цих записів займалися експерти Київського НДІ судових експертиз, а також вищезгаданий експерт Бірч — тепер залучений офіційно. Ці дослідження не підтвердили висновків першої експертизи.

“Призначили необхідні експертизи. Проводили їх фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Івана Бірча. У цих офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки. Ці результати досліджень долучені до матеріалів кримінального провадження та стали частиною доказової бази”, — додали в прес-службі.

Нагадаємо, напередодні суд обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін у 2 місяці без права на внесення застави. Також була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.