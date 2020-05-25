Київська міська спілка ветеранів АТО вимагає надати переконливі докази або змінити запобіжний захід Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, які є підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у відеозверненні ветеранів.

За словами голови Київської міської спілки ветеранів АТО Ігоря Марі, військовий і музикант Андрій Антоненко “Ріфмастер” і волонтер Юлія Кузьменко знаходяться у в’язниці у справі Шеремета вже майже півроку.

“Ми, представники Київської міської спілки ветеранів АТО яка є частиною Руху Ветеранів України, не бачимо переконливих доказів їх провини в цьому злочині”, – сказав голова організації.

Також зазначається, що у випадку з Андрієм Антоненком і Юлією Кузьменко бачать очевидне порушення їх права на захист і справедливий суд.

“У своїй останній публічній прес-конференції президент, як гарант Конституції, переклав відповідальність на міністра внутрішніх справ. Після цього вся країна побачила, як майже миттєво справу було передано до суду, тобто слідство перевело відповідальність на прокуратуру”, – йдеться в заяві.

На думку ветеранської організації, це свідчить про те, що “представлені докази сміховинні, а мотиви незрозумілі.

“Вимагаємо від влади або надати переконливі докази причетності Ріфа та Юлі на наступному засіданні, або, якщо набір так званих доказів залишиться тим самим, вже на наступному засіданні звільнити їх з-під варти, обравши інший запобіжний захід”, – заявили ветерани.

“У разі невиконання цієї вимоги – я і моя організація і Рух ветеранів України почнуть ряд протестів по всій Україні”, – підкреслив Ігор Марі.

Зазначимо, сьогодні, 25 травня, активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугаров, Андрія Антоненко та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, провели акцію протесту під Офісом Президента.

Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.

На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.