У середу, 18 грудня, Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на запобіжний захід для військової медсестри Яни Дугарь, яка є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомили #Буквам у прес-службі суду.

Засідання призначено на завтра на 9:30 ранку за адресою: вулиця Солом’янська 2А.

“Справу призначено до розгляду. Єдине, я не можу гарантувати, що воно відбудеться стовідсотково: можливо, будуть якісь клопотання про відкладення. Але справа за графіком на 9:30”, – відзначили в прес-службі.

Інформацію про засідання також підтвердив на своїй сторінці у Facebook адвокат Дугарь Микола Ореховський.

13 грудня Печерський районний суд Києва відправив Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт строком до 8 лютого 2020 року.

Дугарь звинувачують за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, “а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб , у складі організованої групи”.

За цей злочин передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне позбавлення волі.

Слідство підозрює Дугарь у тому, що вона здійснювала спостереження за місцем проживання Шеремета.