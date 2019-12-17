Про це повідомили #Буквам у прес-службі суду.
Засідання призначено на завтра на 9:30 ранку за адресою: вулиця Солом’янська 2А.
“Справу призначено до розгляду. Єдине, я не можу гарантувати, що воно відбудеться стовідсотково: можливо, будуть якісь клопотання про відкладення. Але справа за графіком на 9:30”, – відзначили в прес-службі.
Інформацію про засідання також підтвердив на своїй сторінці у Facebook адвокат Дугарь Микола Ореховський.
13 грудня Печерський районний суд Києва відправив Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт строком до 8 лютого 2020 року.
Дугарь звинувачують за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, “а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб , у складі організованої групи”.
За цей злочин передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне позбавлення волі.
Слідство підозрює Дугарь у тому, що вона здійснювала спостереження за місцем проживання Шеремета.
- 13 грудня під час судового засідання адвокат Микола Ореховський наголосив, що єдиний доказ сторони обвинувачення – це записи з камер відеоспостереження поблизу місця вбивства Шеремета 18 липня і 15 липня 2016 року, які порівняли із записами від 11 липня 2019 року. Проаналізувавши ці записи, експертиза нібито підтвердила, що на відео – саме Дугарь. Він уточнив, що 11 липня 2019 року Дугарь не могла бути зафіксована камерами, оскільки перебувала за кордоном, що підтверджується документально.
- У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна й Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.