Сергій Стерненко і декількох сотень протестувальників прийшли під будинок генпрокурорки Ірини Венедіктової з метою "запитати, як виконувати рішення суду", яке зобов'язало активіста відбувати 60-денний домашній арешт у військовій частині в Одесі.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 15 червня, активісту Сергію Стерненко обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.

Оголосивши рішення суддя залишив зал. Захисникам Стерненка не вдалося домогтися зміни місця відбування домашнього арешту.

Після судового засідання активіст в Facebook закликав усіх бажаючих приїхати до дому, де проживає генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, з метою “запитати, як виконувати ідіотське рішення суду”.

В результаті кілька сотень активістів перемістилися від будівлі Шевченківського суду (вулиця Дегтярівська, 31А) до будинку генпрокурорки Венедіктової (вулиця Круглоуніверситетська, 18/2). Трансляцію з місця вів канал “Громадське”.

Біля стін будинку генпрокурорки активісти скандували “Венедиктова — к**ва” і “Аваков — чорт”. Сергій Стерненко намагався зв’язатися з Іриною Венедіктової по телефону, включивши гучний зв’язок. Однак вона так і не взяла трубку.

Тоді активісти вирішили переміститися до будинку президента Володимира Зеленського в Маріїнському парку, продовжуючи скандувати “Венедиктова — к**ва” та “Аваков — чорт”, а також закликаючи киян виходити на акцію на вулиці.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня ще до початку судового засідання під Шевченківський суд масово стягували Національну гвардію і поліцію. Під оточений правоохоронцями Шевченківський суд підтримати Сергія Стерненка прийшли кілька сотень людей.

Біля будівлі суду також відбувалися зіткнення активістів з поліцейськими. Під час зіткнень постраждали кілька людей. Серед них — народний депутат від фракції “Голосу” Роман Лозинський. Кілька активістів були затримані. Одного з активістів поліцейські повалили на землю, після чого один з правоохоронців бив його ногою по голові. У поліції почали службове розслідування через зіткнення правоохоронців з активістами.