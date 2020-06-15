Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 15 червня, активісту Сергію Стерненко обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.
Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.
Оголосивши рішення суддя залишив зал. Захисникам Стерненка не вдалося домогтися зміни місця відбування домашнього арешту.
Після судового засідання активіст в Facebook закликав усіх бажаючих приїхати до дому, де проживає генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, з метою “запитати, як виконувати ідіотське рішення суду”.
В результаті кілька сотень активістів перемістилися від будівлі Шевченківського суду (вулиця Дегтярівська, 31А) до будинку генпрокурорки Венедіктової (вулиця Круглоуніверситетська, 18/2). Трансляцію з місця вів канал “Громадське”.
Біля стін будинку генпрокурорки активісти скандували “Венедиктова — к**ва” і “Аваков — чорт”. Сергій Стерненко намагався зв’язатися з Іриною Венедіктової по телефону, включивши гучний зв’язок. Однак вона так і не взяла трубку.
Тоді активісти вирішили переміститися до будинку президента Володимира Зеленського в Маріїнському парку, продовжуючи скандувати “Венедиктова — к**ва” та “Аваков — чорт”, а також закликаючи киян виходити на акцію на вулиці.
Нагадаємо, сьогодні, 15 червня ще до початку судового засідання під Шевченківський суд масово стягували Національну гвардію і поліцію. Під оточений правоохоронцями Шевченківський суд підтримати Сергія Стерненка прийшли кілька сотень людей.
Біля будівлі суду також відбувалися зіткнення активістів з поліцейськими. Під час зіткнень постраждали кілька людей. Серед них — народний депутат від фракції “Голосу” Роман Лозинський. Кілька активістів були затримані. Одного з активістів поліцейські повалили на землю, після чого один з правоохоронців бив його ногою по голові. У поліції почали службове розслідування через зіткнення правоохоронців з активістами.
- 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.
- У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.
- 11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року. Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.
- У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненко.