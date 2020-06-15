Сьогодні, 15 червня, в Шевченківському райсуді Києва продовжать обирати запобіжний захід для одеського активіста Сергія Стерненка, якому інкримінують умисне вбивство і незаконне носіння холодної зброї.

Про це розповідать #Букви.

Нагадаємо, що 12 червня в Шевченківському суді проходило засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для Стерненка. Тоді під будівлею суду сталися сутички з правоохоронцями. Надвечір силовики не пропускали поручителів до суду, через що виникли нові сутички.

У той же день суддя оголосив перерву і призначив наступне засідання на 15 червня на 10:00.

І ось сьогодні з самого ранку під судом вже десятки автобусів і машин з нацгвардійцями і поліцією.

Крім того, сьогодні слідство має надати докази проти Стерненка.

Справа Сергій Стерненко. Частина друга. Такий двіж. Нацгвардійці, копи тощо просто не закінчуються. Вся Дегтярівська в них. Не можуть вмоститися. І це ще початок. Опубліковано Marian Kushnir Неділя, 14 червня 2020 р.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.