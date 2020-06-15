Про це розповідать #Букви.
Нагадаємо, що 12 червня в Шевченківському суді проходило засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для Стерненка. Тоді під будівлею суду сталися сутички з правоохоронцями. Надвечір силовики не пропускали поручителів до суду, через що виникли нові сутички.
У той же день суддя оголосив перерву і призначив наступне засідання на 15 червня на 10:00.
І ось сьогодні з самого ранку під судом вже десятки автобусів і машин з нацгвардійцями і поліцією.
Крім того, сьогодні слідство має надати докази проти Стерненка.
Справа Сергій Стерненко. Частина друга. Такий двіж. Нацгвардійці, копи тощо просто не закінчуються. Вся Дегтярівська в них. Не можуть вмоститися. І це ще початок.
Опубліковано Marian Kushnir Неділя, 14 червня 2020 р.
Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.
- У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.
- 11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.